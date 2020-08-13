Под Одессой обнаружили сибирскую язву

У жителя Одесской области диагностировали сибирскую язву. Об этом 12 августа сообщили на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины

Минздрав: Сибирская язва угрожает всем сельским районам Украины © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Заболевший занимается покупкой животных для дальнейшей перепродажи.

Сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение человека возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных.