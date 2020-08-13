Минздрав: Сибирская язва угрожает всем сельским районам Украины
Минздрав: Сибирская язва угрожает всем сельским районам Украины
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
У мужчины подскочила температура тела и на голени появился фурункул, который потом трансформировался в язву.

Заболевший занимается покупкой животных для дальнейшей перепродажи.

Сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение человека возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных.

Под Одессой обнаружили сибирскую язву