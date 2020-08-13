Лидер группы «Ляпис 98» Сергей Михалок впервые дал оценку белорусским протестам на концерте в Одессе 12 августа, сообщает портал Depo.ua

Удивительная инфантильность. Олимпийскую чемпионку из Белоруссии раскритиковали за мнение о протестах © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света, расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы п…ь про политические расклады, а для того, чтобы петь вам о…е песни», — с такой фразы Михалок начал концерт.

«Воины света» — это песня Михалка, которая на Украине стала популярной в 2014 году в разгар Майдана в Киеве. Тогда «Воины» стали одним из гимнов «революции достоинства».

Пока это первое и последнее высказывание артиста о происходящем в Минске. В предыдущие дни в его аккаунте в Instagram были отключены комментарии. Тогда поклонники стали писать ему под старыми постами на YouTube-канале.