Несколько десятков человек собрались в центре Запорожья на площади Героев, чтобы поддержать белорусов в борьбе за независимость и свободу; на площади Свободы в центре Харькова также состоялся митинг в поддержку белорусских активистов. Об этом сообщил Укринформ 12 августа

Белорусская «форточка» для Украины. Как протесты в Минске могут отразиться на украинской экономике © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании нескольких тысяч человек.

«Я смотрю, что происходит в Беларуси, и вижу почти отражение событий наших. У них были выборы без выбора. Люди борются за свою свободу и независимость. Хочу, чтобы украинцы их так же поддержали», — заявил организатор митинга в Запорожье Игорь Лукашенко.

Он акцентировал внимание на том, что не поддерживает ни одного из кандидатов.

В акции приняли участие около трех десятков запорожцев. Они держали флаги Украины и Белоруссии, а также плакаты с надписями «Нет признанию преступного режима Лукашенко!», «Свет преодолеет тьму!» и «Да здравствует Белоруссия!».

Тем временем возле волонтерской палатки «Все для победы» на площади Свободы в центре Харькова также состоялся митинг в поддержку белорусских активистов.

«Мы хотели поехать в Беларусь, чтобы поддержать друзей-сябров в трудный час, но это опасно, потому что продолжаются аресты протестующих, уже задержаны несколько тысяч человек. Мы поддерживаем независимость Беларуси здесь, на площади Свободы, которая для харьковчан является символом борьбы с прежним режимом и победы на пути к подлинной демократии и независимости», — заявил соорганизатор митинга, лидер общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков.

По его словам, харьковчане настаивают на том, чтобы Министерство иностранных дел Украины направило Белоруссии ноту протеста против фальсифицированных результатов выборов и расправ силовиков Лукашенко над соотечественниками, которые вышли на улицы в знак сопротивления.

По мнению участницы митинга Елены Филатовой — активистки из Минска, блогера, члена общественной организации «Народная громада», лидер которой сейчас арестован, белорусам нужен другой президент.

«Настоящий демократ, специалист, он будет отстаивать независимость своей страны, ее развитие без внешнего вмешательства, в том числе со стороны России», — сказала она.

Филатова добавила, что вынуждена была покинуть страну из-за своей позиции и уже четвертый день находится на Украине.

Всего в митинге в Харькове приняли участие около сотни человек. Они зажгли файеры в знак солидарности с белорусскими протестующими. В продолжение акции под открытым небом прошел показ документальных лент о событиях в Минске — их передали белорусские активисты.