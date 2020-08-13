«Сбербанк» намерен обратиться с кассационной жалобой на решение киевского суда разрешить украинскому «Ощадбанку» использовать бренд «Сбербанк» на Украине. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе банка, передает РИА Новости

Сбербанк возобновит переговоры по продаже украинской «дочки» после отмены санкций © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне украинская кредитная организация заявила о выигрыше права использовать бренд «Сбербанк». По мнению председателя правления «Ощадбанка» Андрея Пышного, теперь украинский банк сможет победить и в основном споре и запретить российскому «Сбербанку» использовать фирменное наименование «Сбербанк» на территории Украины.

«Ощадбанк» образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. Украинский «Сбербанк» входит в топ-10, его бизнес был подорван санкциями властей этой страны, введенными в марте 2017 года. С тех пор крупнейший российский банк пытается продать свой украинский бизнес, пока ему удалось продать только VS Bank.