НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Об этом 13 августа заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио

Ситуация в Белоруссии: кашу, которую «заварила» Польша, «расхлёбывает» Литва © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Он напомнил, что президенты Польши и Литвы выразили «готовность посредничать» в переговорах Белоруссии с Евросоюзом.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.