«Я думаю, то, что делается в Белоруссии, — это прежде всего дело соседской поддержки. <…> Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для Североатлантического союза», — заявил министр, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в происходящее в Белоруссии.
Он напомнил, что президенты Польши и Литвы выразили «готовность посредничать» в переговорах Белоруссии с Евросоюзом.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.
Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.