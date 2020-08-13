В Белоруссии бывшие военные выбросили форму и знаки отличия из-за насилия со стороны силовиков во время протестов в республике. Видеозапись опубликовал 13 августа Telegram-канал Mash

В белорусской милиции Тихановскую признали президентом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Второй бывший военный снял форму и выбросил ее в окно.

«Я давал присягу служить своему народу. Гордился тем, где я служил. Позор, позор всем, кто выполняет их приказы», — сказал он.

Еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет.