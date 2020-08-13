«Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске, своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — заявил автор первого ролика и выбросил форму спецназа в мусорный бак.
Второй бывший военный снял форму и выбросил ее в окно.
«Я давал присягу служить своему народу. Гордился тем, где я служил. Позор, позор всем, кто выполняет их приказы», — сказал он.
Еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет.