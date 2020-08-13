Белорусский милиционер записал видеообращение к коллегам, в котором признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую главой государства и отметил, что ждет от нее приказов по защите республики и ее граждан. Запись опубликовали вечером 12 августа в Telegram-канале NEXTA Live

Эксперт рассказал, как Тихановская может стать президентом Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Колос Иван Николаевич, являюсь действующим сотрудником ОВД и работаю в должности участкового инспектора милиции. Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу», — сказал он.

Также милиционер призвал прекратить насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан. Он отметил, что не увольняется из органов, но не намерен исполнять «преступные приказы».

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.