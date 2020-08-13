Координатор «Открытой России» Артем Важенков, который накануе пропал в Минске, находится в СИЗО на улице Окрестина, его ожидает допрос. Об этом сообщила глава движения Анастасия Буракова, передает 13 августа «Интерфакс»

Исполнительного директора «Открытой России» задержали на границе с Белоруссией © Владислав Постников / wikimedia.org

Накануне госагентство «БелТА» опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны «провокаторы беспорядков». Позже появилась информация, что среди людей на данной записи — координаторы «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов.

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст. 293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. В «Открытой России» заявили, что Рогов и Важенков прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.