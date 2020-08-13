«Он сильно избит и сегодня написал заявление на медицинское освидетельствование. Еды не дают, воды — по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить: местоположение задержанного активно скрывали. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Артема, об этом сообщил адвокат по назначению, она присутствовала на первом допросе», — сказала Буракова.
Накануне госагентство «БелТА» опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны «провокаторы беспорядков». Позже появилась информация, что среди людей на данной записи — координаторы «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов.
Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст. 293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. В «Открытой России» заявили, что Рогов и Важенков прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.
Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.