Соединенные Штаты не исключают введения санкций в отношении Белоруссии, но решение еще не принято. Об этом 13 августа в интервью радио Free Europe заявил госсекретарь США Майк Помпео

США могут отозвать кандидатуру на пост американского посла в Белоруссии © CC0, Pixabay

«Я уверен, что мы рассмотрим все эти вещи, и важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке как США, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа — будут ли это санкции или решения о поставках продукции? Это все вещи, которые еще предстоит определить», — сказал Помпео.

По его мнению, пока рано принимать решения, необходимо посмотреть, как все уладится в Белоруссии в ближайшее время.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.