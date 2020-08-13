Против двух задержанных в Минске украинских волонтеров организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева открыли уголовное дело, сообщило издание «Гордон» 13 августа со ссылкой на белорусскую правозащитницу Татьяну Равяку

Она рассказала, что в отношении задержанных 12 августа в Минске Васильева и Реуцкого открыты уголовные дела об участии в массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.

«Они не могли участвовать и не участвовали ни в каких беспорядках. Они приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которым предстоит много работы в связи с многочисленными арестами во время акций протеста», — утверждает Равяка.

Волонтеры: самая доходная профессия Украины © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.