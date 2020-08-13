«Сегодня в 19.40 по улице Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — приводит агентство слова Чемодановой.
Молодые люди рассказали, что на ближайшей автозаправке они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке.
Собранные там пустые бутылки они планировали заполнять горючей смесью, но ОМОН не дал им это сделать.
Сейчас они задержаны, рассматривается вопрос о признании их подозреваемыми по делу о массовых беспорядках.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.
Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.