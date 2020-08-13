В Минске ОМОН задержал двух юных изготовителей коктейля Молотова, сообщает РИА Новости 13 августа со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову

«Сегодня в 19.40 по улице Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — приводит агентство слова Чемодановой.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Собранные там пустые бутылки они планировали заполнять горючей смесью, но ОМОН не дал им это сделать.

Сейчас они задержаны, рассматривается вопрос о признании их подозреваемыми по делу о массовых беспорядках.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.