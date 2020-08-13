Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что белорусские правоохранители непропорционально применили силу в отношении участников протестов, используя против них резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты, пишет New York Times 12 августа

«Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тыс. человек, в их числе наблюдатели, а также несовершеннолетние, что говорит о тенденции массовых арестов в нарушение международных стандартов в сфере прав человека», — приводит издание слова Бачелет.

Согласно заметке NYT, верховный комиссар ООН по правам человека призвала освободить всех незаконно задержанных и провести тщательное расследование возможных злоупотреблений.

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ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.