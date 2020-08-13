Главный редактор RT Маргарита Симоньян у себя в Telegram рассказала, как в Белоруссии задерживали российских журналистов, в какой атмосфере живут их коллеги, вынужденные прятать свои семьи

По ее словам, двое сотрудников видеоагентства Ruptly Сергей Каменетский и Александр Ковалев четвертые сутки не выходят на связь.

Они снимали выход из участков во время голосования, на следующее утро один из них прислал сообщение с одним словом: «Задержали».

«Где они и что с ними — мы до сих пор не знаем», — сообщила Симоньян и добавила, что ребят нет в списках задержанных МВД.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Она рассказала, что ее содержали в шестиместной женской камере с еще 36 задержанными.

В мужской камере находилось 50 человек, некоторых мужчин избивали. Еды не было, только вода из-под крана.

«Сегодня, судя по всему, началась охота на ведьм. К двоим стрингерам уже пришла милиция. Все семейные журналисты в редакции решили повывозить семьи подальше», — процитировала Симоньян белорусского журналиста, сотрудничавшего с Ruptly.

Глава RT призвала немедленно освободить журналистов, которые легально и прозрачно работали в своей стране, освещая выборы президента.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.