По его мнению, очевидно, что протесты в Минске были организованы из-за рубежа. Эксперт отметил, что Западная Европа понимает важность Белоруссии, которая стала коридором между Европой и Евразией.
«Европа прекрасно понимает, что, потеряв маленькую Белоруссию, белорусский коридор, она просто-напросто полностью попадает в экономическую и политическую зависимость от Соединенных Штатов. Европу это явно не устраивает», — сказал Бондаренко.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.