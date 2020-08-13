Если Европа «потеряет» Белоруссию, то окажется в полной зависимости от США. Об этом директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

«Европа прекрасно понимает, что, потеряв маленькую Белоруссию, белорусский коридор, она просто-напросто полностью попадает в экономическую и политическую зависимость от Соединенных Штатов. Европу это явно не устраивает», — сказал Бондаренко.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.