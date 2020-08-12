Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону высказал главе российского государства Владимиру Путину свое беспокойство ситуацией в Белоруссии, сообщает РИА Новости 12 августа со ссылкой на пресс-службу Макрона

«Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь диалога», — цитирует агентство коммюнике пресс-службы.

Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.