Около 200 белорусских медиков выстроились в цепь солидарности на проспекте Дзержинского рядом с Белорусским государственным медицинским университетом, требуя остановить насилие над протестующими. Участники акции отказались общаться с министром здравоохранения республики, передает Sputnik Беларусь в среду, 12 августа

К протестующим медикам вышел глава Минздрава Владимир Караник. Участникам акции он предложил «провести разговор» в актовом зале, однако медики отказались.

Белоруссия. Хроника протестов, 12 августа

«Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений, и призвали всех недовольных обращаться в министерство и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.