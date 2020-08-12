Работники Минского тракторного завода (МТЗ) решили отказаться от забастовки и единогласно приняли позицию по стабильной работе предприятия, передает «Белтелерадиокомпания» в среду, 12 августа

Ранее сообщалось, что 11 августа на забастовку вышли 70 инженерно-технических работников из нескольких управлений завода.

Белоруссия. Хроника протестов, 12 августа отметили, что «руководство и работники многотысячного предприятия осознают свою ответственность перед потребителями, партнерами, коллегами в рамках взятых на себя обязательств по своевременной поставке техники и обеспечению работой поставщиков».

«Во время встречи трудового коллектива и профсоюзного актива предприятия, на которой присутствовали около 200 заводчан, была единогласно принята позиция МТЗ по стабильной работе, выполнению показателей утвержденного бизнес-плана и стратегии развития, обсуждены общественно-политические вопросы», — сообщили в пресс-службе.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.