Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Кананович призвала белорусов соблюдать закон и порядок, чтобы остальные жители страны чувствовали себя в безопасности. Об этом в среду, 12 августа, сообщила «Белтелерадиокомпания»

«Я как женщина, как мать, как бабушка очень переживаю за то, чтобы мои дети, мои родственники и внуки чувствовали себя в безопасности. Мы живем в правовом государстве, и исполнение закона — это обязанность. Выразить свое мнение и свою позицию можно миролюбивым путем. Мои избиратели говорят о том, что жизнь продолжается, и они действительно хотят утром идти на работу, пользоваться общественным транспортом, а вечером, как было это принято, как было и в нашей стране, посещать культурно-развлекательные мероприятия, спортивные объекты. И они опасаются за свою жизнь и жизнь своих детей», — сказала Кананович.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.