В Минске задержали двух украинских журналистов – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом в среду, 12 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ)

«В районе площади Победы задержаны украинские журналисты Константин Реуцкий (Громадське телебачення) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала», — говорится в сообщении.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.