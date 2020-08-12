«В районе площади Победы задержаны украинские журналисты Константин Реуцкий (Громадське телебачення) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала», — говорится в сообщении.
При этом ранее сообщалось, что глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным «не трогать» журналистов на массовых акциях протеста, «кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.