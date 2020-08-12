У белорусских протестов нет лидеров, а в Светлану Тихановскую никто не верил изначально, считает белорусский политолог Евгений Константинов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Лидеров, как ни странно, нет вообще. Сложно поверить, но это так. В отношении Тихановской всё большинству было ясно изначально, никто не предполагал всерьез, что вчерашняя домохозяйка сможет управлять государством или сплотить людей для протеста. За нее голосовали, чтобы убрать Лукашенко. Собственно, 2 главные дамы из триумвирата предпочли даже не пытаться дразнить власть. Вероника Цепкало сразу после выборов поспешно уехала в Россию, а Тихановская 9 августа не появилась даже на самых безопасных участках протестов. Позже ее заставили опубликовать воззвание с призывом «сливать» протест. Разумеется, никто это даже всерьез не принял», — отметил эксперт.

По его словам, говорить о победе власти или протестующих пока рано: даже если протест будет задавлен, то для властей это будет Пиррова победа.

«Люди чрезвычайно озлоблены террором ОМОНа, мирный протест уже многие не воспринимают всерьез. Это радикализирует протест, в некоторых местах и даже городах начинается рукопашное противостояние», — добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.