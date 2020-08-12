Лицо протестов в Белоруссии - люди всех возрастов и политических взглядов, уставшие от «бесконечной диктатуры и тотального вранья». Об этом белорусский политолог Евгений Константинов, также принимавший участие в протестах, сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Белоруссия должна провести выборы президента заново — МИД Литвы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

По словам Константинова, в протестах участвуют люди всех возрастов и политических взглядов, уставшие от «бесконечной диктатуры и тотального вранья». Он подчеркнул, что антироссийской риторики среди протестующих не звучит.

«Это не Майдан, как нам хотят преподнести власти. Люди в России просто не могут себе представить ту усталость, которая у нас накопилась за последние годы. Представьте себе — десятилетие полной безнадеги, никаких положительных изменений. Возраст протестующих преимущественно молодой, много школьников, студентов и людей интеллигентских профессий. Лозунги я уже озвучил — честные выборы», — сказал политолог.

Он также отметил, что нынешние кандидаты в президенты, а особенно Валерий Цепкало, — адекватные люди, выступающие, прежде всего, с экономическими и социальными лозунгами.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.