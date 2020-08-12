Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко уже давно не проводит интеграции с Россией, чем мог бы заняться другой пророссийский кандидат. Об этом белорусский политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Кость Бондаренко: Нравится Лукашенко России или не нравится, но другого кандидата в президенты у нее нет © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

По мнению Константинова, у многих людей полностью отсутствует понимание, какой огромный вред Лукашенко своим правлением наносит идее общерусского единства. Он заявил, что на самом деле никакой интеграции с Россией белорусская власть уже давно не проводит, более того, она всячески пытается насаждать свой вариант национализма, «который во многих своих проявлениях намного отвратительнее национализма оппозиции».

«Лукашенко сегодня ненавистен подавляющему большинству населения, поэтому его поддержка Россией автоматически вызывает неприязнь к идеям интеграции. Союзное государство в этом свете выглядит продолжением его диктатуры… Белорусские чиновники поощряют скрытую русофобию, если она не идет вразрез с интересами режима», — рассказал Константинов.

По его словам, «нормальный» пророссийский кандидат с демократическими взглядами мог бы привлечь симпатии к России в среде молодежи и добиться многих положительных сдвигов в строительстве Союзного государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.