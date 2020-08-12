Белоруссия должна провести новые выборы президента, так как предыдущие не были демократичными. Об этом в среду, 12 августа, в интервью радио «Эхо Москвы» заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс

«Конечно [Белоруссия должна провести новые выборы], поскольку эти выборы не являются свободными, демократическими», — сказал Линкявичюс, отвечая на соответствующий вопрос.

«Революция спальных районов»: как выглядит протест в Белоруссии изнутри © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, у политика не было выбора, а ее выезд из страны «организовали» власти.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.