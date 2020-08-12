На сегодняшний день у оппозиционных сил в Белоруссии нет лидера, но это не значит, что он не появится в ближайшее время, считает главный редактор белорусского сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

«Старая оппозиция несостоятельна, она себя не проявила. Скорее всего, в ближайшее время таких лидеров не появится, но это не означает, что их не будут готовить вновь, потому что, не сомневаюсь, от своих планов они не откажутся, и начнется новый раунд этой борьбы», — заявил Дзермант.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.