Он напомнил, что на сегодняшний день среди элит, которые выдвинулись в белорусскую политику, нет человека, подходящего на роль лидера оппозиции, — большинство из них либо сбежали, либо задержаны, в отношении них идут следственные действия.
«Старая оппозиция несостоятельна, она себя не проявила. Скорее всего, в ближайшее время таких лидеров не появится, но это не означает, что их не будут готовить вновь, потому что, не сомневаюсь, от своих планов они не откажутся, и начнется новый раунд этой борьбы», — заявил Дзермант.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.