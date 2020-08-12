Главный редактор белорусского сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант уверен, что белорусские силовики во время протестов делали свою работу хорошо и применили еще не «самый высокий градус» насилия. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Я считаю, что действия силовиков оправданны, потому что там были далеко не мирные граждане, безобидные горожане. Среди агрессивного кулака протестующих были люди, представляющие криминальный круг, радикальные субкультуры, футбольные ультрас, националисты и неонацисты, которые готовились к подобным столкновениям», — отметил эксперт.

Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

«Не считаю, что силовики применили самый высокий градус насилия, который возможен в данном случае, они действовали достаточно ювелирно, аккуратно. Даже погибший погиб по собственной вине, а не от действий силовиков. Поэтому в этой ситуации нам угрожал реальный майдан, на который работали серьезные внешние силы. Силовики сделали свою работу хорошо», — заключил Дзермант.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.