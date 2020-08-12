«Я считаю, что действия силовиков оправданны, потому что там были далеко не мирные граждане, безобидные горожане. Среди агрессивного кулака протестующих были люди, представляющие криминальный круг, радикальные субкультуры, футбольные ультрас, националисты и неонацисты, которые готовились к подобным столкновениям», — отметил эксперт.
По его мнению, попустительство в данном случае привело бы к разрастанию насилия.
«Не считаю, что силовики применили самый высокий градус насилия, который возможен в данном случае, они действовали достаточно ювелирно, аккуратно. Даже погибший погиб по собственной вине, а не от действий силовиков. Поэтому в этой ситуации нам угрожал реальный майдан, на который работали серьезные внешние силы. Силовики сделали свою работу хорошо», — заключил Дзермант.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.