«С одной стороны, был разговор [Владимира] Зеленского и [Александра] Лукашенко, во время которого они договорились встретиться в октябре, несмотря на то что Лукашенко был не переизбран еще. С другой стороны, было заявление президента Украины о том, что необходимо договариваться, нельзя применять насилие, которое белорусская оппозиция оценила как поддержку протестной деятельности», — сказал Бортник.
Он напомнил, что Белоруссия является также одним из ключевых торговых партнеров Украины и переговорной площадкой для Донбасса.
«Эти важные функции могут быть потеряны, и для Украины дестабилизация Белоруссии — на самом деле большой риск и проблема», — добавил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.