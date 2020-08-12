Белорусско-украинские отношения сегодня находятся в неоднозначной ситуации. Об этом заявил 11 августа директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

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Он напомнил, что Белоруссия является также одним из ключевых торговых партнеров Украины и переговорной площадкой для Донбасса.

«Эти важные функции могут быть потеряны, и для Украины дестабилизация Белоруссии — на самом деле большой риск и проблема», — добавил он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.