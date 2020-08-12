«Народный депутат Верховной Рады Украины V и VI созывов признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и побеге из-под стражи и приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 8,5 тысячи гривен (22,6 тысячи рублей — ред.) с конфискацией всего имущества», — говорится в сообщении.
Следствие пришло к выводу, что обвиняемый с целью побега дважды в течение июня-июля 2014 года дал взятку инспектору Киевского следственного изолятора. Затем по предварительному сговору с другими лицами, в том числе конвоирами СИЗО, он бежал из Киевской городской больницы скорой медицинской помощи.
Сейчас бывший депутат находится под стражей, прокурорами поддерживается обвинение в судах еще в ряде уголовных дел в его отношении — по фактам организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении госсредствами, покушения на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и другими. Приговор еще не вступил в законную силу.
По данным РБК-Украины, речь идет об Александре Шепелеве, который впервые стал депутатом в 2006 году, попав в Раду по спискам «Блока Юлии Тимошенко». В 2010 году был исключен из фракции Тимошенко и перешел во фракцию «Партии регионов», откуда позже вышел. В 2012 году попытался пройти в Совет по мажоритарному округу, но проиграл выборы. В декабре 2012 года Шепелева объявили в международный розыск по подозрению в серии преступлений.
В 2013 его задержали в Венгрии и экстрадировали на Украину, где поместили под стражу. В июне 2014 года экс-нардеп бежал из больницы и покинул страну. В марте 2015 года он был задержан в России на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины. В апреле того же года Офис генпрокурора Украины обратился в Генпрокуратуру России с запросом о выдаче Шепелева, а позже сообщил, что РФ не выдает бывшего депутата из-за его сотрудничества с ФСБ. В 2016 году он был освобожден из российского СИЗО, а в апреле 2017-го полиция Москвы по запросу Интерпола снова задержала его.
В 2018-м правоохранители задержали Шепелева в Киевской области, при нем было обнаружено удостоверение сотрудника МГБ ДНР на чужую фамилию. Он утверждал, что его похитили и избили неизвестные, требовавшие информацию об украинских политиках.