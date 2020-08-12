Суд в Киеве приговорил экс-депутата Верховной Рады к семи годам лишения свободы, штрафу и конфискации всего имущества за взятку и побег из-под стражи. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, не уточнив имя бывшего парламентария

В Харькове полиция обыскала дом экс-депутата Рады, которого называют спонсором партии Шария © Национальный корпус сообщении.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый с целью побега дважды в течение июня-июля 2014 года дал взятку инспектору Киевского следственного изолятора. Затем по предварительному сговору с другими лицами, в том числе конвоирами СИЗО, он бежал из Киевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Сейчас бывший депутат находится под стражей, прокурорами поддерживается обвинение в судах еще в ряде уголовных дел в его отношении — по фактам организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении госсредствами, покушения на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и другими. Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным РБК-Украины, речь идет об Александре Шепелеве, который впервые стал депутатом в 2006 году, попав в Раду по спискам «Блока Юлии Тимошенко». В 2010 году был исключен из фракции Тимошенко и перешел во фракцию «Партии регионов», откуда позже вышел. В 2012 году попытался пройти в Совет по мажоритарному округу, но проиграл выборы. В декабре 2012 года Шепелева объявили в международный розыск по подозрению в серии преступлений.

В 2013 его задержали в Венгрии и экстрадировали на Украину, где поместили под стражу. В июне 2014 года экс-нардеп бежал из больницы и покинул страну. В марте 2015 года он был задержан в России на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины. В апреле того же года Офис генпрокурора Украины обратился в Генпрокуратуру России с запросом о выдаче Шепелева, а позже сообщил, что РФ не выдает бывшего депутата из-за его сотрудничества с ФСБ. В 2016 году он был освобожден из российского СИЗО, а в апреле 2017-го полиция Москвы по запросу Интерпола снова задержала его.

В 2018-м правоохранители задержали Шепелева в Киевской области, при нем было обнаружено удостоверение сотрудника МГБ ДНР на чужую фамилию. Он утверждал, что его похитили и избили неизвестные, требовавшие информацию об украинских политиках.