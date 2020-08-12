Делиева рассказала, что решение о выдвижении на пост мэра приняла совсем недавно.
«Еще месяц назад у меня и мысли не было, что я могу стоять здесь в качестве главы парламентской партии "Голос" в Одесской области. А ещё сейчас я кандидат на должность главы города Одесса», — сказала экс-директор «Маски-шоу».
Наталья Делиева — супруга одного из актёров «Маски-шоу» Георгия Делиева. Долгое время она руководила группой, позже — возглавила одесскую областную ячейку партии «Голос». На данный момент она является ещё и руководителем общественной организации Ассоциация женщин Украины «Действие» и директором благотворительного фонда. Параллельно продолжает работать продюсерский центр Натальи Делиевой.
От партии «Голос» на пост мэра Киева так же выдвинут медийный человек — шоумен Сергей Притула.