«СРОЧНО! ЦУМ закрывают, ОМОН внутри здания распыляет газ! Людей выгоняют, не дав забрать вещи из ячеек! Также поступают сведения об эвакуации всех торговых центров Минска до 7 вечера», — говорилось, в частности, в сообщении Telegram-канале МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ.

Как рассказала официальный представитель столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ЦУМе произошел конфликт двух мужчин, один из которых распылил в сторону оппонента газовый баллончик. Она отметила, что это предварительная информация, приводит ее слова tut.by.

«Либеральное дерьмо, курите бамбук». Фарион жестко раскритиковала белорусскую оппозицию
«Либеральное дерьмо, курите бамбук». Фарион жестко раскритиковала белорусскую оппозицию
© РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
В прошлое воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновения с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.

 

 