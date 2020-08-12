Оппозиционные Telegram-каналы Белоруссии 12 августа распространили информацию, согласно которой ОМОН якобы распыляет слезоточивый газ в минском ЦУМе, а посетителей насильно выгоняют из здания. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Мингорисполкома рассказали, что в действительности произошло в торговом центре

«СРОЧНО! ЦУМ закрывают, ОМОН внутри здания распыляет газ! Людей выгоняют, не дав забрать вещи из ячеек! Также поступают сведения об эвакуации всех торговых центров Минска до 7 вечера», — говорилось, в частности, в сообщении Telegram-канале МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ.

Как рассказала официальный представитель столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ЦУМе произошел конфликт двух мужчин, один из которых распылил в сторону оппонента газовый баллончик. Она отметила, что это предварительная информация, приводит ее слова tut.by.

«Либеральное дерьмо, курите бамбук». Фарион жестко раскритиковала белорусскую оппозицию © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновения с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.