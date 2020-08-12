Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выразила своё мнение о протестах в Белоруссии 12 августа у себя на странице в Instagram. Публикацию спортсменка дополнила рисунком в виде зелёного сердца

Самая титулованная спортсменка Белоруссии, наряду с другими известными людьми, высказала свою позицию о происходящем в её стране, где продолжаются протесты после президентских выборов, где предварительно Александр Лукашенко одержал победу с результатом около 80%.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБЕИХ СТОРОН конфликта: уважайте друг друга, услышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми», — написала Домрачева.

Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» своеобразно отреагировал на массовые протесты в Белоруссии © Платонова Алина / wikimedia.org

«Дарья, этот пост — позор. Лукашенко уйдет, а Беларусь не забудет», «Для меня вы героем были, как и для всей Беларуси, а вы нас так легко предали», «Удивительная инфантильность. Мне кажется, вам должно быть стыдно. Очень жалко вас».