Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень подал жалобу в ЦИК о признании недействительными результаты прошедших президентских выборов в республике. Об этом в среду, 12 августа, сообщило агентство РИА Новости

«Вчера подали жалобу. Просим признать выборы недействительными», — заявил Черечень.

Также жалобу на результаты выборов подала кандидат в президенты Анна Канопацкая. Таким образом, свои жалобы подали четыре кандидата из пяти.

Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.