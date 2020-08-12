«Вчера подали жалобу. Просим признать выборы недействительными», — заявил Черечень.
Также жалобу на результаты выборов подала кандидат в президенты Анна Канопацкая. Таким образом, свои жалобы подали четыре кандидата из пяти.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.
Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.