«При 80% поддержки Лукашенко делает теоретически невозможными повторные выборы или второй тур. С политической и социальной точки зрения Тихановская может стать президентом Белоруссии только вследствие майдана, силового смещения власти. Ее параллельное признание со стороны Европейского союза и США уже маловероятно. Имея опыт Венесуэлы, Ирана, Гонконга, многих стран, где цветные технологии не сработали, понимая, что прямая атака, условно говоря, прекращение коммуникации с Лукашенко вытолкнет его в руки России, то есть усилит интеграционные процессы Белоруссии и России, Запад будет умеренно оказывать давление на Лукашенко, но не вычеркивать его из списка, не прекращать с ним коммуникацию, не лишать его власти», — сказал Бортник.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.
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