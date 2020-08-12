Светлана Тихановская, занимающая второе место на выборах президента Белоруссии, может стать главой государства только вследствие майдана, силового смещения власти. Об этом 11 августа заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.