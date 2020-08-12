Бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок спустя три дня после начала массовых протестов в Белоруссии отреагировал на происходящее. Пост с клипом на песню его группы Brutto «Родны край» он опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 12 августа

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

В тексте песни Махалок поет о том, что он «враг» родному краю.

«Родной, родной, родной аист,

Клюй мне в глаза и губы,

Родной, родной, родной ветер,

Гони меня прочь — я пепел да мусор,

Родная, родная, родная цепь,

Дави меня сильнее — я серая крыса,

Родной, родной, родной край,

Я злостный предатель — меня покарай».

Поклонники певца долгое время ждали его реакции на массовые беспорядки в стране, однако он до последнего времени он никак не высказывался о происходящем.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.