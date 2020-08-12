В посте, кроме самого клипа, Михалок упомянул только название песни «Родны край». Клип на эту композицию вышел еще в 2015 году.
В тексте песни Махалок поет о том, что он «враг» родному краю.
«Родной, родной, родной аист,
Клюй мне в глаза и губы,
Родной, родной, родной ветер,
Гони меня прочь — я пепел да мусор,
Родная, родная, родная цепь,
Дави меня сильнее — я серая крыса,
Родной, родной, родной край,
Я злостный предатель — меня покарай».
Поклонники певца долгое время ждали его реакции на массовые беспорядки в стране, однако он до последнего времени он никак не высказывался о происходящем.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.