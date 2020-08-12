«Маловероятен в силу того, что белорусский протест пока разношерстен, радикален, у него нет лидера с достаточным авторитетом для переговоров с белорусской властью. Более того, Тихановская оставила страну», — объяснил Бортник.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.
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