Белорусская оппозиция изначально сделала ставку не на выборы, а именно на протесты. Об этом 11 августа заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

«Поэтому оппозиция изначально сделала ставку не на выборы, а именно на протесты. На майдан, который оппозиция собирается устраивать, опираясь на активное меньшинство, а не на общее мнение электорального большинства. Поэтому выборы для Лукашенко — только первый раунд борьбы за президентский пост», — сказал Бортник.

По его словам, в дальнейшем судьба президентского поста, судьба Белоруссии и в значительной мере стабильность в Восточной Европе зависят от действий протестующих и власти.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.