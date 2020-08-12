В ночь с 11 на 12 августа в Белоруссии были задержаны около 1 тыс. человек, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министерство внутренних дел республики

«Готовы идти до конца». Ветеран спецназа МВД оценил подготовку белорусского ОМОНа © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. Как правило, все несанкционированные выступления противников власти выливаются в столкновения с милицией. За первые дня всего было задержано несколько тысяч человек.

Свои данные озвучил и белорусский Минздрав. По данным ведомства, за прошедшую ночь в больницы был доставлен 51 человек, большинство из них имеют незначительные травмы и ушибы.

«Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет», — сказано в сообщении.

Прошедшие в ночь с 11 на 12 августа беспорядки были не столь масштабными, как в первые два дня. В основном стычки между протестующими и силовиками происходили на окраинах Минска.