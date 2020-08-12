По его словам, сегодня через СМИ часто искажается реальность. Так, если читать о событиях в Минске, создается «обманчивое впечатление, что весь город в огне, Беларусь пылает», но на деле это не так, отметил Рындич.
«На самом деле то, что происходит, не несет реальной угрозы свержения власти. Если смотреть не эмоционально сквозь призму фотокорреспондентов, а говорить языком цифр, то мы увидим, что протест очень малочислен, даже по сравнению с 2010 годом, когда большее количество людей вышли, но их очень жестко с применением спецсредств разогнали», — сказал он.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.