Изображения и видео, которые передают СМИ с места событий протестов в Белоруссии, на самом деле искажают реальное положение дел в Минске. Об этом ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены) сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

«На самом деле то, что происходит, не несет реальной угрозы свержения власти. Если смотреть не эмоционально сквозь призму фотокорреспондентов, а говорить языком цифр, то мы увидим, что протест очень малочислен, даже по сравнению с 2010 годом, когда большее количество людей вышли, но их очень жестко с применением спецсредств разогнали», — сказал он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.