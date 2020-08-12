Станцию метро «Московский проспект» в Харькове переименовали в «Турбоатом», в честь крупнейшего харьковского завода, об этом сообщила пресс-служба метрополитена 12 августа

В пресс-службе компании заявили, что решение о переименовании было принято ещё в октябре 2019 года.

«Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", — такая информация появилась на сайте метрополитена.

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Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.

В Киеве переименовано почти 200 улиц. Их числе улица Максима Горького теперь носит название Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.

Известно так же о том, что в 2016 году в Верховную раду Украины поступал законопроект о «переименовании» Российской Федерации в «Московию». Однако это изменение пока не произошло.