С 11 августа оппозиция в Белоруссии объявила забастовку по всей стране, продолжаются акции протеста.
«Никакого компромисса между Лукашенко и белоппозицией не может быть и в помине. Это принципиальное цивилизационное противостояние, а не просто смена президента. Победитель будет только один. Или это Лукашенко, кандидат с приемлемым для большинства белорусов стилем правления страной, или это представитель так называемого коллективного Запада», — заявил Жуков.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.