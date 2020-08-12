Вместо действующего президента Александра Лукашенко во главе Белоруссии сейчас может стоять только ставленник Запада. Об этом участник киевского Антимайдана и защитник Славянска Дмитрий Жуков сказал в интервью изданию Украина.ру

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Никакого компромисса между Лукашенко и белоппозицией не может быть и в помине. Это принципиальное цивилизационное противостояние, а не просто смена президента. Победитель будет только один. Или это Лукашенко, кандидат с приемлемым для большинства белорусов стилем правления страной, или это представитель так называемого коллективного Запада», — заявил Жуков.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.