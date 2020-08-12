Спецслужбы Белоруссии действуют очень профессионально, подавляя массовые беспорядки, которые вспыхнули после президентских выборов в Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены)

В Белоруссии при невысоком уровне жизни служба в таких подразделениях считается очень престижной.

«Люди со здоровьем, с головой стараются туда попасть. Белоруссия — страна очень дисциплинированная, и белорусы очень ответственные люди. С точки зрения российского сотрудника, оценивая своих коллег на постсоветском пространстве, без всякого великодержавного шовинизма можно сказать, что отставание в подготовке от спецподразделений Российской Федерации очень высокое», — рассказал собеседник издания.

По его словам, подготовка подразделений белорусского ОМОНа, которые занимаются пресечением массовых беспорядков, соответствует уровню подразделения российского ОМОНа «Зубр».

«Отдельные тактические приемы, построения со щитами — «забор», «черепаха» были сделаны очень четко. Видно, что сотрудников спецподразделений к этому моменту готовили. Самое главное, в противостоянии участников акций протеста и сотрудников правоохранительных органов ключевой момент — это мотивация. Люди выполняют свою работу не за страх, а за совесть. Они не боятся, как на это посмотрят их близкие, что скажут соседи, и готовы идти до конца», — объяснил ветеран МВД.

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Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.