Выборы президента Белоруссии 9 августа спровоцировали в стране беспорядки. По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. При этом Тихановская не признает результаты выборов. В ее штабе заявили, что, по их данным, кандидатка набрала не менее 70% голосов.
По мнению Слободчука, если бы штаб Тихановской действительно хотел добиться победы, то начал бы фиксировать факты нарушения избирательного процесса и направился бы с ними в суд.
«В данном случае, как мы понимаем, не ставится задача добиться победы, а ставится задача на раскачку ситуации… Они тогда, получается, подыгрывают Лукашенко, если принимать за чистую монету все, что они говорят… На выборах все решает конкретика. Лукашенко может предъявить бюллетени и протоколы, значит — вот он, победитель», — подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.