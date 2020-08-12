Политический эксперт Сергей Слободчук считает, что нельзя доверять словам кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о фальсификациях на выборах, пока она не предоставит доказательства. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Дурилка картонная»: Золотарев назвал Тихановскую декоративной фигурой в политикуме Белоруссии © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. При этом Тихановская не признает результаты выборов. В ее штабе заявили, что, по их данным, кандидатка набрала не менее 70% голосов.

По мнению Слободчука, если бы штаб Тихановской действительно хотел добиться победы, то начал бы фиксировать факты нарушения избирательного процесса и направился бы с ними в суд.

«В данном случае, как мы понимаем, не ставится задача добиться победы, а ставится задача на раскачку ситуации… Они тогда, получается, подыгрывают Лукашенко, если принимать за чистую монету все, что они говорят… На выборах все решает конкретика. Лукашенко может предъявить бюллетени и протоколы, значит — вот он, победитель», — подчеркнул политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.