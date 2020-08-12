Украинский политик Ирина Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, в последние несколько дней у себя в Facebook публикует посты о событиях в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа завершились выборы президента республики. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает около 80%, на втором месте идет оппозиционерка Светлана Тихановская, у которой около 10% голосов. После этого в стране несколько дней продолжаются стихийные выступления противников власти, выливающиеся в столкновения с правоохранительными органами. Фарион разразилась нецензурной бранью в адрес олигархов и отправила избирателей Зеленского в рабство © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Фарион призналась, что не сильно разбирается в том, какой идеологии придерживается белорусская оппозиция, и попросила у подписчиков подсказки.

«Народ. А в Беларуси оппозиция националисты или либеральное дерьмо? Кто знает? Если второе, то курите бамбук», — написала она.

Досталось от украинской националистки и Светлане Тихановской, а точнее ее мужу, блогеру Сергею Тихановскому, который в настоящее время находится в белорусской тюрьме. Фарион назвала его «существом, которое не говорит на белорусском языке».

«Муж кандидата в президенты Тихановской — яркий адепт идеи русского мира: он утверждает, что "русский мир" гораздо больше территории России, так как включает всех, кто говорит и думает на русском, а Беларусь была его частью», — возмутилась она.

Ранее Фарион неоднократно позволяла себе публично оскорблять русскоязычное население Украины. Так, она призывала всех говорящих по-русски «собирать манатки» и уезжать в РФ.