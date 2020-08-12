Омский областной суд зарегистрировал заявление управления Минюста о ликвидации региональной общественной организации «Сибирский центр украинской культуры «Cерый клин», такая информация появилась 11 августа на сайте издания «Новый Омск»

О причинах ликвидации пока не сообщается. Известно лишь, что в работе «Серого клина» Минюст выявил ряд значительных нарушений. Например, ревизор организации одновременно является членом правления, устав не соответствует законодательству, нет отчётов об использовании имущества, отсутствует годовой бухгалтерский баланс.

Смерть нацизму. Украинский культурный центр в Москве атаковали неизвестные © Public domain

Зарегистрирован центр «Серый клин» был в 2000 году, руководил им Сергей Винник. Он представлял интересы «Всемирного украинского конгресса». Организация была признана нежелательной на основании решения Генпрокуратуры.

В России против Винника возбуждено уголовное дело по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве.