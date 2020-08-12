О причинах ликвидации пока не сообщается. Известно лишь, что в работе «Серого клина» Минюст выявил ряд значительных нарушений. Например, ревизор организации одновременно является членом правления, устав не соответствует законодательству, нет отчётов об использовании имущества, отсутствует годовой бухгалтерский баланс.
Заседание по рассмотрению иска о ликвидации Сибирского центра украинской культуры запланировано на 28 августа.
Зарегистрирован центр «Серый клин» был в 2000 году, руководил им Сергей Винник. Он представлял интересы «Всемирного украинского конгресса». Организация была признана нежелательной на основании решения Генпрокуратуры.
В России против Винника возбуждено уголовное дело по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве.