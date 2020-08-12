Ввиду того, что давление со стороны Запада будет нарастать, президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо обеспечить себе поддержку со стороны РФ, не дать разрастись протестам и популярности оппонентки Светланы Тихановской. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал изданию Украина.ру

Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

«Ему (Лукашенко. — Ред.) принципиально важно теперь удержать, по крайней мере в том формате, в котором он сейчас удерживает, ситуацию внутри страны с помощью своих силовых структур и ведомств. Не позволять разгораться этому движению, что на самом деле Тихановская выиграла и это у нее 80%. Ну и максимально работать по линии России и Европейского союза, чтобы поддержка России была ощутима и создавала баланс для этого давления со стороны Запада», — считает Рудяков.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.