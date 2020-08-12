По его мнению, со временем давление Запада будет нарастать.
«Ему (Лукашенко. — Ред.) принципиально важно теперь удержать, по крайней мере в том формате, в котором он сейчас удерживает, ситуацию внутри страны с помощью своих силовых структур и ведомств. Не позволять разгораться этому движению, что на самом деле Тихановская выиграла и это у нее 80%. Ну и максимально работать по линии России и Европейского союза, чтобы поддержка России была ощутима и создавала баланс для этого давления со стороны Запада», — считает Рудяков.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.