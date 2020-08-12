Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии питали иллюзии относительно того, что многовекторная политика поможет наладить отношения с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Ясное дело, что во многом антироссийские действия, риторика были направлены на то, чтобы после выборов Запад более мягко реагировал на события в Белоруссии. Александру Лукашенко после того, как он наведет порядок в стране, нужно в первую очередь наладить работу своего МИД. Чтобы эти прозападные, антироссийские выпады, демарши, которые совершались на протяжении последних месяцев и даже лет, остались в прошлом», — рассказал собеседник издания.

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Комитетские войны: выстоит ли Комитет государственного спасения против белорусского КГБ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.

За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновения с ОМОН и забрасывая силовиков коктейлями Молотова. Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.