«Ясное дело, что во многом антироссийские действия, риторика были направлены на то, чтобы после выборов Запад более мягко реагировал на события в Белоруссии. Александру Лукашенко после того, как он наведет порядок в стране, нужно в первую очередь наладить работу своего МИД. Чтобы эти прозападные, антироссийские выпады, демарши, которые совершались на протяжении последних месяцев и даже лет, остались в прошлом», — рассказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.
За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.
Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновения с ОМОН и забрасывая силовиков коктейлями Молотова. Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.