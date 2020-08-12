Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве соперницей президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших выборах Светланой Тихановской. Об этом он сообщил 12 августа в своем Twitter

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