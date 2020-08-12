«Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Она выступит в ближайшее время», — написал Линкявичюс.
Spoke to Svetlana #Tikhanovskaya. She is in good spirits. She will speak up in the near future.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.