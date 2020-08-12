Белорусская оппозиция вновь подвела западных спонсоров — Корнилов
Белорусская оппозиция вновь подвела западных спонсоров — Корнилов
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«Я сожалею о жестоком подавлении мирных протестов после выборов в Белоруссии. Свобода слова и свободная пресса являются основными правами для всей Европы», — написал министр.

Он призвал власти немедленно освободить несправедливо арестованных граждан.

Ранее в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени 27 государств Евросоюза было подчеркнуто, что «без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшаться».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.