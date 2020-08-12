Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен 11 августа на своей странице в Twitter призвал белорусские власти освободить задержанных участников акций протестов

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Он призвал власти немедленно освободить несправедливо арестованных граждан.

Ik betreur het gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten na de verkiezingen in #Belarus. De vrijheid van meningsuiting en vrije pers zijn fundamentele rechten in heel Europa.



Ik moedig de 🇧🇾 instanties aan om de onterecht gearresteerde burgers onmiddellijk vrij te laten. — Philippe Goffin (@PhGoffin) August 11, 2020

Ранее в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени 27 государств Евросоюза было подчеркнуто, что «без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшаться».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.