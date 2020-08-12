Еще до выборов было ясно, что действующий президент Александр Лукашенко победит с большим отрывом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Но это не помешает вывести заранее подготовленных протестующих, протестутов и протестуток на белорусский майдан. К этому майдану готовились долго, планомерно, целенаправленно. Мы видим это по массе брошюр, инструкций, которые распространяли по белорусским оппозиционным сетям. Это, подчеркну, вне зависимости от того, какой результат будет объявлен», — считает эксперт.

Огромный перевес Лукашенко несколько деморализовал значительную часть оппозиции, так как законы цветных революций никто не отменял.

По словам собеседника издания, оспаривать результаты выборов можно, когда разница между кандидатами составляет 5-10%, но при таком колоссальном отрыве между первым и вторым местом говорить о том, что есть некоторые манипуляции, которые повлияли на выбор народа, не приходится.

«В общем, все шло по накатанному сценарию. В очередной раз белорусская оппозиция подвела западных спонсоров. В очередной раз придется отвечать за это, будут серьезные разборки на уровне грантоедских и грантодательских организаций. Но думаю, что на этом не успокоятся. Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут продолжены», — добавил Владимир Корнилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну. Позднее в видеообращении она призвала белорусов отказаться от противостояния с властями.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих погиб, по версии МВД, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство.