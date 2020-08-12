После президентских выборов в Минске пропал интернет, а вместе с ним - работа у местных компаний. Как белорусские фирмы переживают шатдаун, выяснило издание AIN.UA 11 августа

В Минске заработал интернет © CC0, Pixabay dev.by, один день без интернета оборачивается потерей 23,6 млн долларов (1,7 млрд рублей) на каждые 10 млн человек.

«Кабдза полная у нас. Интернета в Минске сейчас нет: он работает только в связке Wi-Fi + VPN. Мы на неделю уезжали из страны, и, когда вернулись 8 августа, таксисты в аэропорту сказали, что работа есть только здесь, потому что в городе люди не могут пользоваться Uber\"Яндекс.Такси", так как нет интернета. В понедельник вся работа встала, даже у крупных IT-компаний», — рассказал сотрудник компании из Парка Высоких Технологий (ПВТ).

Герман Полещук из СЕО SLON Media подтвердил, что ситуация в Минске очень сложная: интернет работает плохо, большинство VPN-сервисов также перестали функционировать.

«Из-за этого работа практически встала, сейчас решаем, что делать дальше… С каждым днем сумма убытков растет в геометрической прогрессии, сроки сорваны, огромные репутационные потери. Если ситуация не решится в ближайшее время, мы грузим команду в автобус и едем работать в Украину», — заявил он.

По его словам, экосистема и налоговый режим в Белоруссии «действительно неплохие», но отсутствие информационной безопасности и стабильности вынуждают рассматривать другие юрисдикции.

«Если у страны и был IТ-престиж, то теперь он в стране, где вот так просто отключается интернет, поубавится… Знаю, что ряд сотрудников были отправлены в командировку в украинский офис — для связи с клиентами», — сказал еще один сотрудник.

Он также рассказал о звонках резидентам ПВТ: звонившие представлялись администрацией ПВТ, требовали, чтобы сотрудники резидентов не выходили на мирные акции, угрожая вплоть до отчисления из Парка.

В день президентских выборов в Белоруссии наблюдались сбои в работе интернета, проблемы с доступом к интернет-ресурсам. Позднее президент Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в отключении интернета в республике.