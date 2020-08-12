Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров в ночь на 12 августа рассказал, как переболел коронавирусом, передает издание «Дни.ру»

Без Лазарева и нового любовника: Киркоров поиграл в гольф с Лорак © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Также он намекнул, где именно заболел.

«Это случилось в соседней стране, где я был недавно», — признался певец.

Вероятно, речь идет о белорусском фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», где артист выступал в середине июля. Там он провел всего несколько часов, но маску носил не постоянно.