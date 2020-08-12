«Переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время. <…> Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен», — сказал Киркоров.
Также он намекнул, где именно заболел.
«Это случилось в соседней стране, где я был недавно», — признался певец.
Вероятно, речь идет о белорусском фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», где артист выступал в середине июля. Там он провел всего несколько часов, но маску носил не постоянно.